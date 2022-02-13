Украинская певица утверждает, что она написала композицию о сложной судьбе украинцев не для того, чтобы рассказать о "страданиях".

Как сообщает Politeka.net, 12 февраля отшумел Национальный отбор на песенный конкурс "Евровидения-2022". Нашу страну в этом году будет представлять Алина Паш с песней "Тіні забутих предків".

Певец Меловин, который представлял Украину на этом конкурсе в 2018 году, прокомментировал итоги национального отбора.

"Жизнь удивительна, когда-то были выпускниками одного сезона талант шоу. А теперь оба представляем нашу страну на Евровидении. Поздравляю тебя. Ты заслуживаешь весь мир! Удачи!", - говорится в его сообщении, которое певец Меловин написал в своем Сториз.

Стоит отметить, что некоторым украинцам выбор победителя национального отбора не очень понравился и они хотели, чтобы страну представляла група Kalush.

При этом многие были в восторге от песни Алины Паш "Тіні забутих предків". Украинская певица утверждает, что она написала композицию о сложной судьбе украинцев не для того, чтобы рассказать о "страданиях", а наоборот – подчеркнуть мужество нашего народа в самые трудные времена.

Напомним, Wellboy огорошил постановкой в финале Нацотбора на Евровидение 2022.

Как сообщала Politeka, прошел Нацотбор на Евровидение 2022: объявлен победитель, который представит Украину.

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