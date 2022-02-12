Известная комическая актриса Ирина Сопонару, которая играет на сцене развлекательного шоу "Женский квартал", решилась дать откровенное интервью, в котором рассказала много интересного.

Как сообщает Politeka.net, 35-летняя украинская актриса театра и кино Ирина Сопонару, прославившаяся после "Лиги Смеха" и роли Яринки в ситкоме "Однажды под Полтавой", сейчас выходит на сцену развлекательного шоу "Женский квартал". Так, Ирина Сопонару решились дать интервью Анне Олицкой, которое опубликовали на YouTube-канале "Олицкая".

Так, Ирина Сопонару рассказала об атмосфере работы в "Женском квартале". По словам Сопонару она не чувствует конкуренции.

"Мне нравится быть лидером. Это безусловно, я не буду лукавить. Конкуренции я не чувствую, потому что мы разные, у нас разные типажи. Если есть номер, в котором нужен определенный типаж - возьмут ту, которая это типаж олицетворяет. Вот и все. Конечно, мне бы хотелось играть все номера, тут уж не поспоришь. Если бы я все играла, я бы была счастлива", - пошутила Сопонару.

Актриса также рассказала, что в" женском квартале " у нее есть подруги.

"Я со многими дружу. Я дружу с Таней Песик, Ирой Гатун, Лерой Товстолес, Олей Жуковцовою, с Элиной Мбани", - рассказала Сопонару.

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