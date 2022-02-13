Как передает Politeka.net, Анна Неплях прославилась как победительница конкурса красоты "Мисс Украина-Вселенная" в 2021-ом году. Однако, она и до этого светилась в медиа как участница шоу "Холостяк" с Максом Михайлюком. На своей странице в Инстаграм Неплях поделилась новым фото, на котором засветилась в балаклаве. Стоит отметить, что она подчеркнула в аксессуаре красоту своих зеленых глаз.

"Когда хочется спрятаться от всего мира, но оставить главное оружие - глаза", — описала своё состояние Анна Неплях.

Поклонники отметили красоту Неплях и оставили множество комментариев под публикацией: "Класс!", "Вау", "Ваши глаза это сногсшибательное оружие", "Глаза то какие", "Как инопланетянка", "Вы первая, кому эта балаклава настолько подходит", "Огонь", "Ох, вау", "Что за белая ниндзя", "Я одна представила отпечаток тоналки на балаклаве?😂 Но фотка огонь".

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