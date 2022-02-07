Как передает Politeka.net, Анна Неплях является известной моделью и победительницей конкурса красоты "Мисс-Украина Вселенная". Также, она запомнилась своим участием в реалити-шоу "Холостяк", где боролась за сердце Макса Михайлюка. На своей странице в Инстаграм Анна Неплях рассказала, кто занимается её стильными образами.

"Кто твой стилист и кто тебя одевает?



- вопрос, который я слышу чаще, чем кто твой спонсор(о, да, о бестактности и пошлости людей можно сочинять оды)



- я сама! (После этого ловишь оживлённый взгляд, будто это нереально😂)



Все образы и наряды я подбираю себе самостоятельно, как в повседневной жизни, так и на съемки, публичные мероприятия.

А в последних отношениях моим мёдом для души было одевать парня и видеть, как его образ меняется на глазах и радоваться (теперь кому-то другой будет радовать глаз😂)



Мне хочется верить, что у меня это врожденное😅 ведь я с детства обожала наряжаться, я игралась тканями, шила куклам одежки, а когда выросла - уже себе, покупая в секондхенде вещи и перешивая и дополняя различными деталями))



В моём шкафу правда можно найти все, что угодно, включая… швейную машинку😅



Мне кажется, в наше время достаточно легко быть стильной. Как минимум, можно включить наглядность и сохранять луки модных блоггеров, которые вам по душе(кстати, все мои рекомендации в инсте связаны со стилем) а потом просто копируете и вуаля! - стильный образ готов (прим. желательно не копировать стилистов, которые все лучшее сразу надевают, чтоб выглядеть так провокационно вычурно, чтоб поддерживать статус «стиль-тренд»😜)



Для меня одежда не просто базовая потребность, а способ самовыражения и самопрезентации. Умение быть уместно наряженной и ловить восхищенные взгляды - то ещё искусство и ему можно учиться всю жизнь, главное правило - практиковаться", — рассказала Анна Неплях.

Ранее сообщалось, "Мисс Украина Вселенная" Неплях устроила чувственную фотосессию с розой в неожиданном месте: "Ах"

Politeka рассказывала, "Мисс Украина Вселенная" Неплях на публике удивила видом в пиджаке без блузки: "Я хочу посвятить..."

Также, "Мисс Украина Вселенная" Неплях запала на российского "Холостяка": "Это чисто…"