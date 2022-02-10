27-летняя Неплях рассказала подробности аварии у себя в "сториз" в Инстаграм, передает Politeka.net.

В результате ДТП, к счастью, никто не пострадал, кроме самого автомобиля. У "Мерседеса" спереди оторвало бампер. Как это произошло, Неплях сообщила в "сториз", пока ждала эвакуатор.

"Господи, это какой-то кошмар, я даже не знаю, как это описать... потому что... я просто разворачивалась, заехала на въезд и сорвала бампер, - поделилась "Мисс Украина Вселенная", - Следующая моя машина точно будет высокая, потому что это не мое. Я сейчас сижу жду эвакуатор. Как такое вообще может быть?".

На кадрах красотка показала "увечья" и добавила: "На ровном месте... Я, честно, в шоке. Просто за что".

Также Неплях призналась, что ей очень нравится ездить за рулем, оня "прямо кайфует от этого", но, как вариант [чтобы не попадать больше в такие происшествия] не против ездить с водителем.

Ранее мы рассказывали, что Неплях несколько месяцев назад уже попадала в серьезное ДТП, виновником которого стала сама. По словам девушки, она не рассчитала тормозной путь и влетела в машину, стоявшую перед ней, а та, в свою очередь, задела еще одну. В результате аварии никто не пострдала, но капот ее авто был сильно помят.

Добавим, кроме победы на "Мисс Украина Вселенная-2021", Неплях также заняла первое место в конкурсе «Мисс Интерконтиненталь Украина-2017».

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