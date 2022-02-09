Как пишет Politeka.net, Анна Неплях - популярная украинская модель, которая стала "Мисс Украина Вселенная". Также звезда активно ведет страничку в Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.
На новых кадрах Анна была в прозрачном костюме и танцевала на паркете, впечатляя смелыми движениями.
Фанаты, включая Андрея Задворного, победителя "Холостячки" со Златой Огневич, поставили тысячи лайков и написали комментарии:
"Ничего себе", "Так давно хочу на танцы,но у меня грация картофеля, меня тренер разгибать только месяца 2 будет", "Где купить такой же комбез?", "Кто-то ищет нового спонсора? Эх, вот 21-е столетие", "Называется - в активном поиске. Почему **** - это развитие женственности?", "О май гад, поделитесь, откуда такой костюм".
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