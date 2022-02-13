Как передает Politeka.net, Ольга Мартыновская является одной из судей кулинарного шоу "МастерШеф". Когда-то она и сама являлась победительницей этого шоу, и благодаря своему таланту смогла стать судьей.
На своей странице в Инстаграм Мартыновская решила порадовать своих поклонников новым рецептом и дать совет, что приготовить для родных накануне Дня Влюбленных.
"Уже завтра праздник всех влюбленных и, конечно, я не могу оставить вас без особой романтической закуски. Поэтому сохраняйте этот пост и давайте экспериментировать с вкусными такосами в духе горячей Мексики 🔥
Главный ингредиент и основа этого блюда – это кукурузная лепешка! Наполнять её можно чем угодно. Но запомните основное правило такос – в них не кладут сыр! Никогда☝️
Болезнь настигла Таисию Повалий с сыном: "Мы с Денисом, к огромному сожалению..."
Каменских в мокром купальнике нарвалась на резкую критику: "Спрячь целлюлит, детка"
Поступок 19-летнего победителя "Голосу країни" Сасанчина и его жены взбесил украинцев: "Переходит всякие пределы..."
Тринчер в кружевном белье показала свои новые прелести во всей красе: "Это вообще вау"
Тело знаменитого актера было найдено в магазине, коллеги выражают соболезнования: подробности
Итак, берите готовые лепешки и кладите на середину стола. А вокруг – самое разное наполнение. В такие праздничные дни отказывать себе нельзя! В основе такос – острый томатно-перцовый соус.
А потом фантазируйте: добавляйте мясо, морепродукты или бобовые. Сверху – свежие овощи, сальсу или гуакамоле. И зеленые, конечно, не жалейте!
Я предлагаю 👇🏻
• пожарить на гриле гребешки с чесноком и дополнить их красной икрой, авокадо и томатами конкасе
• разогреть на огне креветки, чтобы придать блюду изящный вкус (кстати, всегда, когда жарите креветки, оставляйте их в панцирях — тогда мякоть больше насыщается ароматами)
• Нарежьте томаты и приправьте солью, перцем и оливковым маслом.
• разомните авокадо, добавьте сок лайма, соль, перец и оливковое масло.
• подготовьте хамон
• нарежьте острый перчик
• измельчите и щедро нарежьте зеленый лук и кориандр
• запечь филе курятины или протушить говядину или фасоль с овощами.
Не ограничивайте свою фантазию. И да, не забудьте охладить белое сухое! Удивляйте любимых особенным. И все же помните, что самый главный ингредиент любого блюда – любовь. Всегда, не только 14 февраля", — поделилась рецептом Ольга Мартыновская.
Ранее сообщалось, "Тиндер уже не тот": судья "Мастер Шеф" Мартыновская удивила деловым видом с Forbes
Politeka рассказывала, Мартыновская, которую подозревают в романе с Ярославским, блеснула милым "колечком": "Ой, какая красота..."
Также, судья "Мастер Шеф" Мартыновская занялась своей внешностью, первые результаты преображения: "Еще немного и..."