Как передает Politeka.net, Ольга Мартыновская является одной из судей кулинарного шоу "МастерШеф". Когда-то она и сама являлась победительницей этого шоу, и благодаря своему таланту смогла стать судьей.

На своей странице в Инстаграм Мартыновская решила порадовать своих поклонников новым рецептом и дать совет, что приготовить для родных накануне Дня Влюбленных.

"Уже завтра праздник всех влюбленных и, конечно, я не могу оставить вас без особой романтической закуски. Поэтому сохраняйте этот пост и давайте экспериментировать с вкусными такосами в духе горячей Мексики 🔥

Главный ингредиент и основа этого блюда – это кукурузная лепешка! Наполнять её можно чем угодно. Но запомните основное правило такос – в них не кладут сыр! Никогда☝️

Итак, берите готовые лепешки и кладите на середину стола. А вокруг – самое разное наполнение. В такие праздничные дни отказывать себе нельзя! В основе такос – острый томатно-перцовый соус.

А потом фантазируйте: добавляйте мясо, морепродукты или бобовые. Сверху – свежие овощи, сальсу или гуакамоле. И зеленые, конечно, не жалейте!

Я предлагаю 👇🏻

• пожарить на гриле гребешки с чесноком и дополнить их красной икрой, авокадо и томатами конкасе

• разогреть на огне креветки, чтобы придать блюду изящный вкус (кстати, всегда, когда жарите креветки, оставляйте их в панцирях — тогда мякоть больше насыщается ароматами)

• Нарежьте томаты и приправьте солью, перцем и оливковым маслом.

• разомните авокадо, добавьте сок лайма, соль, перец и оливковое масло.

• подготовьте хамон

• нарежьте острый перчик

• измельчите и щедро нарежьте зеленый лук и кориандр

• запечь филе курятины или протушить говядину или фасоль с овощами.

Не ограничивайте свою фантазию. И да, не забудьте охладить белое сухое! Удивляйте любимых особенным. И все же помните, что самый главный ингредиент любого блюда – любовь. Всегда, не только 14 февраля", — поделилась рецептом Ольга Мартыновская.

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