Как пишет Politeka.net, Ольга Мартыновская известный французский шеф-повар, которую пригласили судить проект "Мастер Шеф" вместе с Владимиром Ярославским и Эктором Хименес-Браво. В сети сразу заговорили о романе Ольги и Владимира, а недавно даже звездные повары выпустили совместно книгу рецептов. Не забывает Мартыновская и об Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным.

На новых кадрах Ольга показала, что успела сделать дочь, пока она читала.

"Пока мама читает, она рисует", - написала Оля.

Звезда также показала руку в рисунках. На руке можно было увидеть и несколько колец, которые нарисовала дочь на пальцах.

"Ой, какая красота, Боже", - сказала Мартыновская, показывая руку.

На еще одном сторис Ольга показала куклу, которую ей подарили. Как можно заметить, игрушка была сделана копией самой Мартыновской.

"Вроде напоминание о том, чтобы не теряла ту маленькую девочку внутри. Не буду", - написала Ольга.

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