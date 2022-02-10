Как пишет Politeka.net, Ольга Мартыновская известный французский шеф-повар, которую пригласили судить проект "Мастер Шеф" вместе с Владимиром Ярославским и Эктором Хименес-Браво. В сети сразу заговорили о романе Ольги и Владимира, а недавно даже звездные повары выпустили совместно книгу рецептов. Не забывает Мартыновская и об Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным.
На новых кадрах Ольга показала, что успела сделать дочь, пока она читала.
"Пока мама читает, она рисует", - написала Оля.
Звезда также показала руку в рисунках. На руке можно было увидеть и несколько колец, которые нарисовала дочь на пальцах.
Пугачева озадачила внешностью во время посещения стилиста, видео: "Что он с ней творит?"
"У меня было ужасное настроение": Рябчук признался, почему расстрелял сослуживцев
15-летняя Алина попала в реанимацию после визита к стоматологу: врачи борются за ее жизнь
Дан Балан и Кароль устроили нежности прямо на полу, появилось видео: "Береги свою музу"
Беда на глубоком пруду: мальчик на глазах у сестры ушел под воду, девочка не растерялась
"Ой, какая красота, Боже", - сказала Мартыновская, показывая руку.
На еще одном сторис Ольга показала куклу, которую ей подарили. Как можно заметить, игрушка была сделана копией самой Мартыновской.
"Вроде напоминание о том, чтобы не теряла ту маленькую девочку внутри. Не буду", - написала Ольга.
Напомним, судья "Мастер Шеф" Мартыновская занялась своей внешностью, первые результаты преображения
Также Politeka сообщала, что судья "Мастер Шеф" Мартыновская в одном белье похвасталась идеальными формами
А еще Politeka писала, что Мартыновская из "Мастер Шеф" потратила последние деньги в очень дорогом ресторане