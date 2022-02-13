Жена 19-летнего победителя вокальных шоу "Голос. Діти" и "Голос країни-10" Романа Сасанчина показала, на какие процедуры пошла в салон.

Как сообщает Politeka.net, 24-летняя девушка не так давно родила дочку Элизабет, отметила крещение ребенка и показала в сети свое преображение. Она нарастила волосы, сделав себе длинные черные локоны. Этого преображения ей показалось мало.

Незадолго до публикации, в Инстаграм Иванка рассказывала, что вскоре ее ждут серьезные перемены. Она готовилась осуществить одну из своих мечт, но которую именно не рассказывала. По словам Иванки день "Х" наступил 13 февраля. После этого она показала, что уже отправилась в путь.

"Мы уже доезжаем до Кременца. В Кременце наш пункт назначения", - рассказала счастливая Иванка Сасанчин.

Далее девушка показала, какой и была ее важная мечта. Как оказалось, это банальное увеличение губ, подобной процедурой увлекается безумно большое колиество девушек и молодая мать не была исключением.

"В первый раз больнее следующих" - говорили девушке в видео.

Ранее Иванна и Роман поделились кадрами с крещения дочки Элизабет.

Событие стало очень важным для молодых родителей и их дочки. Семья отметила праздник, пригласив фотографа. В новом посте Инстаграм Иванна решила напомнить о крещении, опубликовав фото, на котором позировала в коротком платье и ботинках.

Ранее Politeka сообщала, что украинцы назвали своего фаворита в новом сезоне "Голосу країни": "Первый претендент на победу".

Напомним, что у жены звезды "Голосу країни" Сасанчина, которая победила коронавирус, обнаружили опасную болезнь: "Сказали, что у меня...".

Также Politeka писала, что поступок 19-летнего победителя "Голосу країни" Сасанчина и его жены разозлил украинцев: "Переходит всякие границы...".