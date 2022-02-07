Талановита Наталія Миколаєнко з Білої Церкви, яка прийшла на шоу "Голос країни" та зспівала пісню сучасної української виконавиці Лілу45, розвернула всі чотири тренерські крісла.

Як повідомляє Politeka.net, на офіційній сторінці 12 сезону вокального шоу "Голос країни" в Instagram часто публікують короткі ролики з виступами учасників. Цього разу на сторінці опублікували виступ талановитої білоцерківчанки Наталії Миколаєнко, яка заспівала популярну серед молоді пісню Лілу45 "Восемь" (щоб подивитися відео доскрольте донизу).

"Популярний трек "Восемь" у виконанні молодої співачки Наталії Миколаєнко зазвучав на "Голосі країни" 🔥", - написали на сторінці.

Дівчина змогла повернути крісла усіх чотирьох тренерів, але зрештою обрала Надю Дорофєєву.

У коментарях думки шанувальників розділилася, але були й такі, хто вважає, що Наталія може виграти в шоу.

"Пісня якась диковина", "Розчарувало мене це шоу "Голос Країни"((((", "Що сталося з шоу "Голос"?", "А ось і перший претендент на перемогу. Виступ Наташі це поки що найкраще, що було цього сезону в "Голосі країни😍👍", "Дуже класна подача🔥", "Вона надзвичайно крута і самобутня", - написали в мережі.

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