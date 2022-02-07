Як повідомляє Politeka.net, на офіційній сторінці 12 сезону вокального шоу "Голос країни" в Instagram часто публікують короткі ролики з виступами учасників. Цього разу на сторінці опублікували виступ талановитої білоцерківчанки Наталії Миколаєнко, яка заспівала популярну серед молоді пісню Лілу45 "Восемь" (щоб подивитися відео доскрольте донизу).
"Популярний трек "Восемь" у виконанні молодої співачки Наталії Миколаєнко зазвучав на "Голосі країни" 🔥", - написали на сторінці.
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У коментарях думки шанувальників розділилася, але були й такі, хто вважає, що Наталія може виграти в шоу.
"Пісня якась диковина", "Розчарувало мене це шоу "Голос Країни"((((", "Що сталося з шоу "Голос"?", "А ось і перший претендент на перемогу. Виступ Наташі це поки що найкраще, що було цього сезону в "Голосі країни😍👍", "Дуже класна подача🔥", "Вона надзвичайно крута і самобутня", - написали в мережі.
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