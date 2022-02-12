Роман Сасанчин, переможець "Голосу країни-10" і "Голос. Діти", зважилися з дружиною Іванкою після народження дочки на сміливий крок.

19-річний Сасанчин і його 23-річна кохана опублікували в своїх "сторіз" в Instagram кадри з тату-салону. Вони прикрасили свої тіла парними татуюваннями, передає Politeka.net.

Так, у Романа та Іванки тепер однакові малюнки на передпліччях, причому досить великих розмірів. Зображення складається з рук, що доторкаються один одного вказівними пальцями.

Ще одну пару татушек Сасанчин з дружиною набили на кистях - мультяшних героїв Міккі і Мінні Маус.

Роман напередодні майбутньої події, насмішив шанувальників, заявивши, що "мама, як дізнається, вб'є".

Новина облетіла Мережу і зараз вчинок переможця "Голосу" обговорює вся країна.

"А ти б зробив татуювання разом зі своїм партнером? Поділися в коментарях😉", - йдеться в пості на сторінці "Життя відомих людей" в Instagram.

"Дитячий садок😂"; "Ну, тату на другому місці або на третьому! Їх дитина перехворіла коронавірусом вже???"; "це вже переходить всякі межі... а зробили тільки на руках?😎 "; "Пара дуже мила"; " це дуже романтично😍 😍"; "може, досить вже чудити? Не смішіть людей своїм Сасанчиним"

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