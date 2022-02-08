Дружина переможця вокальних проєктів "Голос країни" та "Голос. Діти" Романа Сасанчина Іванка, яка нещодавно народила, розповіла шанувальникам про проблеми зі здоров'ям.

Як повідомляє Politeka.net, у сторіс в Instagram 24-річна дружина переможця шоу "Голос країни" та "Голос. Діти" Романа Сасанчина Іванка, яка нещодавно народила дівчинку Елізабет, розповідає шанувальникам про свої будні.

Як відомо, родина Сасанчиних нещодавно захворіла на коронавірус, а Іванці з маленькою дочкою довелося навіть деякий час побути у лікарні. Нещодавно вони повернулися додому. Іванка Сасанчин розповіла, що ще в лікарні у неї сильно болів живіт, тому після одужання вона одразу звернулася до лікарів і поділилася з шанувальниками невтішною новиною.

"Мені сказали, що в мене кіста на правому яєчнику. Це вже по рахунку п'ятий чи шостий раз на одному і тому ж самому яєчнику в мене з'являється кіста через мої нерегулярні критичні дні. Думала, що після пологів, після операції, після ковіду трохи відпочину. Ага, на тобі одразу друге", - поділилася Іванка Сасанчин.

Нагадаємо, що 30 грудня 2021 року у дівчини почалися перейми, але лікарі були змушені зробити кесарів розтин, тому Іванка ще відновлюється після операції.

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