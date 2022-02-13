Тина Кароль отличилась выбором наряда для финального нацотбора на "Евровидение", где выступала в роли одной из судей.

Как сообщает Politeka.net, в сторис в своем Instagram украинская певица, телеведущая и актриса Тина Кароль решила сделать несколько памятных кадров после концерта и впечатлила поклонников внушительными вырезами на своем черном платье. Яркий вечерний макияж и простая прическа дополнили ее лук.

Черное платье с декольте едва прикрывало формы артистки, а дорогое колье только подчеркнуло очевидный акцент на ее формах. Тина решила сделать несколько памятных кадров со своими фанатами, поэтому в Инстаграм обсудили увиденный образ артистки.

Некоторые положительно отозвались о наряде знаменитости, хотя ранее она совсем не носила таких платьев и предпочитала более сдержанный и скромный стиль, чтобы избежать критики.

Также снимок с этого эфира опубликовали на фан-странице певицы в Instagram.

Как видно, Тина запечатлена за судейским столом Нацотбора, некоторые отметили в комментариях, что здесь она похожа на учительницу.

Иногда Тина показывает и себя на коротких роликах, интригуя модными нарядами. К примеру, темно-коричневое платье из кожи и яркий макияж в нюдовых тонах преобразил исполнительницу. В ролике она восхитилась картиной с собой и подметила, что ей нравится быть разной.

К слову, ранее Кароль не общалась с аудиторией и не говорила о себе. Более того, о жизни и сыне Тина тоже не говорила, но в последний год звезда стала более открытой и готовой к общению.

Ранее Politeka сообщала, что Wellboy ошеломил постановкой в финале Нацотбора на Евровидение 2022: "Этого делать нельзя".

Напомним, что Тина Кароль со значительным вырезом поразила зрителей Нацотбора на Евровидение: "Очень женственная".

Также Politeka писала, что Кароль в кожаном силуэтном платье показала, что ей в себе нравится: кадры.