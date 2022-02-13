Как пишет Politeka.net, 35-летняя ведущая и актриса Иванна Онуфрийчук начала новый год с путешествий. Вместе с мужем она посетила Мальдивы, Францию и Кению. Сейчас звезда уже вернулась в Украину и решила показать, как проводит выходные. Соответствующими кадрами она поделилась на своей странице в Инстаграм.

Если отпуск Иванна Онуфрийчук пыталась провести максимально активно, то выходные посвящает расслабленному отдыху.

«Выходные для меня – это максимальный релакс для души и тела. В эти дни я стараюсь уделить больше времени себе и уходу за собой. Кроме этого, мне как романтической и творческой натуре важно окружить себя красотой, чтобы вдохновиться и зарядиться энергией», - рассказала телеведущая.

Иванна Онуфрийчук показала, как нежится в ванной, наслаждаясь также умиротворяющим видом за окном.

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