Как передает Politeka.net, в последнем сезоне на шоу "Танці з зірками" произошли изменения. Тину Кароль заменила новая ведущая - Иванна Онуфрийчук. Как известно, она часто путешествует по миру. На своей странице в Инстаграм Онуфрийчук показала кадры своего возвращения в Украину.
Сразу по возвращению в Киев она отправилась к стилисту, чтобы он подготовил её ко съемкам. На кадрах она хвастается своей новой укладкой, которая придает ей шикарный вид.
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"Забочусь о себе и начинаю день правильно...Как же хорошо дома", — прокомментировала Иванна Онуфрийчук.
Напомним, что недавно Иванна Онуфрийчук отдыхала в Африке, откуда удивляла множеством кадров. Стоит отметить, что там она посетила сафари.
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