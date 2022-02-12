Как пишет Politeka.net, Иванна Онуфрийчук - известная украинская телеведущая, которая заменила Тину Кароль в последнем сезоне "Танців з зірками". Звезда активно занята карьерой, а также не забывает и о социальных сетях, где в этот раз поделилась новыми сторис Инстаграм.
На сторис Иванна позировала с букетом тюльпанов. Звезда стояла перед зеркалом, хвастаясь стильным нарядом в черном.
"На душе весна", - написала Иванна.
На следующем сторис Онуфрийчук уже была в шубке, сделав селфи в лифте. Звезда дополнила образ сапогами и стильной сумочкой.
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"На свидание", - отметила звезда.
Стоит отметить, что Иванна недавно вышла замуж за казахского миллионера Алмаза.
На следующих сторис звезда показала, как едет в машине и держится за руку любимого. А на еще одном пара сидела и смотрела друг на друга.
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