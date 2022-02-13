Как пишет Politeka.net ведущая телеканала "1+1" поделилась новыми снимками на странице в Instagram, и рассказала, как проходят ее выходные.

Маричка Падалко отметила, что жизнь сейчас стала очень контрастной, однако призвала не поддаваться панике, которой в последнее время стало больше на фоне сообщений о возможном масштабном вторжении.

"Жизнь на контрастах - сегодня прекрасное почти весеннее воскресенье и с первым товарищеским матчем сезона нашего сына. Отвлеклись, поболели, три часа ничего не читали, life as usual», - рассказала она.

Однако накануне ее муж Егор Соболев посвятил свой день тренировке в территориальной обороне.

«Вчера - у Егора день, посвященный тренировке в Теробороні. И так выглядят теперь все выходные. Человек, говорят, ко всему привыкает. Поэтому восхищаюсь всеми, кто сохраняет спокойствие и не паникует», - отметила телеведущая.

Напомним, звезда 1+1 Падалко показала мужа-красавца, редкие кадры: "А вы с Егором такие..."

Как сообщала Politeka, Маричка Падалко, сын которой перенес серьезную болезнь, удивила признанием: «Неожиданное решение»

Также Politeka писала, что Падалко похвасталась спортивным достижением, дети не оценили: "там было так мало..."