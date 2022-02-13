Как пишет Politeka.net ведущая телеканала "1+1" поделилась новыми снимками на странице в Instagram, и рассказала, как проходят ее выходные.
Маричка Падалко отметила, что жизнь сейчас стала очень контрастной, однако призвала не поддаваться панике, которой в последнее время стало больше на фоне сообщений о возможном масштабном вторжении.
"Жизнь на контрастах - сегодня прекрасное почти весеннее воскресенье и с первым товарищеским матчем сезона нашего сына. Отвлеклись, поболели, три часа ничего не читали, life as usual», - рассказала она.
Однако накануне ее муж Егор Соболев посвятил свой день тренировке в территориальной обороне.
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«Вчера - у Егора день, посвященный тренировке в Теробороні. И так выглядят теперь все выходные. Человек, говорят, ко всему привыкает. Поэтому восхищаюсь всеми, кто сохраняет спокойствие и не паникует», - отметила телеведущая.
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