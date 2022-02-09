Телеведуча Марічка Падалко, зірка 1+1, показала, як разом з чоловіком Єгором Соболєвим, а також колегами сходила на прем'єру фільму "Вийду за тебе".

Як пише Politeka.net, Марічка Падалко - успішна телеведуча, а також дружина журналіста Єгором Соболєвим. Зірка з чоловіком і колегами Нелей Шовкопляс і Соломією Вітвицькою вирушила на прем'єру фільму "вийду за тебе",показавши фотографії з заходу у себе на сторінці в Instagram.

"Ким би ми не були і щоб не відбувалося навколо - ми шукаємо і потребуємо любові. І скільки б разів люди не помилялися у своєму виборі і боляче не обпікалися, вони будуть шукати любов знову і знову...)

Для мене нова стрічка з Дженніфер Лопес "Marry me" саме про це. В українському прокаті переклад трохи інший « " вийду за тебе», і подивившись фільм, я навіть підозрюю чому, перекладачі вирішили трохи пограти словами, тому що український переклад «marry me» має два варіанти, залежно від того, хто кому пропонує).

Фільм мені дуже нагадав одну з моїх улюблених мелодрам The Notting Hill з продавцем магазину Г'ю Грантом і відомою актрисою Джулією Робертс. До речі, ще об'єднує обидва фільми-їх можна без застережень дивитися з дітьми, які вже люблять повнометражні фільми. Крім того, там тема школи теж. Вчителям має сподобатися", - написала Марічка в пості.

Фанати поставили сотні лайків і написали коментарі:

"Яка гарна пара", "красиві", "а ви з Єгором такі красиві".

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