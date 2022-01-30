Відома українська телеведуча Марічка Падалко показала, як вони з чоловіком активно почали цей рік, взявши участь у забігу.

Як пише Politeka.net, ведуча телеканалу "1+1" похвалилася новим досягненням у своєму Instagram. Раньше Падалко не раз розповідала про те, як вони з чоловіком, громадським діячем Єгором Соболєвим, беруть участь у марафонах. Цього року про спортивну активність пара не забуває навіть взимку.

Так, Падалко поділилася кадрами з нового забігу. За словами ведучої, вони пробігли 9 кілометрів в рамках Петропавлівського напівмарафону на аеродромі "Чайка".

"Погода була фантастична, організація теж, особливо музика). Я ще якимось чином зайняла на своїй дистанції 5-е місце, хоча діти поставилися до цього скептично. Єгор вдома: "діти, мама посіла п'яте місце!" Міха: "Там що, було так мало людей...?", - розповівши Падалко.

Ведуча також поділилася фото з марафону, на яких вони з чоловіком позували у формі.

Підписники ведучої тут же відреагували.

"Ого! Це круто! Ви неймовірна", "молодець, вітаю", "Марічка, ви молодчинка, круто", "Молоденька як школярка", "молодці! Активний відпочинок - найкращий приклад для всіх", - пишуть люди.

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