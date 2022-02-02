Як пише Politeka.net, ведуча телеканалу "1+1" Марічка Падалко, яка разом з чоловіком Єгором Соболєвим виховує трьох дітей (сина Михайла, а також доньок – Марію та Катерину), поділилася новим постом на своїй сторінці в Instagram.
«Все! В моїх дітей закінчилася дистанційка, а в мене - дача). Знову завтра в школу - несподіване рішення на тлі зростання кількості хворих. Спочатку нас відправили до кінця цього тижня, але опитавши у вайбері батьків про стан здоров’я дітей, вирішили відкрити школу. Чи на довго... Хтось ще вчиться очно?» - поділилась зірка.
Зазначимо, в кінці січня Марічка Падалко розповідала, що її 14-річний син Міша заразився коронавірусом, саме нового штаму "Омікрон", пік захворюваності яким в Україні прогнозували в МОЗ на лютий.
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Марічка Падалко зазначила, що першим симптомом став нежить. Серед інших симптомів "Омікрону" МОЗ називає головний біль, втому, чхання, біль у горлі, хрипкий голос, кашель, озноб або тремтіння, втрату або зміну смаку/нюху.
Нагадаємо, зірка "1+1" Марічка Падалко повідомила про хворобу сина і назвала перший симптом.
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