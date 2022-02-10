Український виконавець DZIDZIO (Михайло Хома) поділився наболілим - з якими труднощами він зіткнувся після розставання з дружиною, співачкою SLAVIA (Ярославою Притулою).

38-річний DZIDZIO розповів про свій неприємний досвід в інтерв'ю "КП в Україні".

Минулий рік видав непрстим для співака. Після 20 років відносин зруйнувався його шлюб зі SLAVIA. Тоді в Мережі ходило багато чуток про причини розлучення парочки, союз яких вважали чи не найміцнішим в українському шоубізі. Подейкували навіть, ніби Михайло зраджував дружині зі своєю кумою співачкою Олею Цибульською, з якою знайомий ще з юнацтва.

DZIDZIO зізнався, що спочатку подібні домисли його боляче ранили.

"Спочатку ображало, а потім перестало. Не всі можуть дозволити собі змовчати, не коментувати. Одне знаю точно: я це пережив, став сильнішим і зрозумів – насправді нічого страшного не сталося. Головне, що всі живі, здорові і щасливі", - артист зумів винести з ситуації позитивний урок.

В даний час Михайло вчитися бути щасливим.

Зазначимо, недавно стало відомо, що DZIDZIO став ведучим нового супер-шоу "Ігри талантів", прем'єра якого вже у лютому. Артист розповів, що довго думав над тим, щоб прийняти пропозицію, і зрештою зважився.

"👏Високих рейтингів!)"; "Вітаємо 🔥"; "Михайло, ви так говорили і з маскою", - пишуть йому в Інстаграм.

Нагадаємо, "Ігри талантів", ведучий DZIDZIO розповів про свою проблему: "я думав, що вже втік від цієї..."

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