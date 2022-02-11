Як повідомляє Politeka.net, відома співачка Slavia (Ярослава Притула), яка є колишньою дружиною виконавця і шоумена Dzidzio (Михайло Хома), прийшла на одну з радіостанцій презентувати свою нову пісню. В ході обговорення з ведучим Ярослава розповіла про свій недавній відпочинок на Кубі. Відео зі студії вона опублікувала у своєму Instagram.
Так, Slavia розповіла, що вже пережила розлучення з чоловіком і налагодила своє життя, тепер вона поглинена творчістю. Також дівчина згадала, що їй вдалося налагодити стосунки з колишнім чоловіком Dzidzio.
Також артистка поділилася своїми враженнями від відпочинку на Кубі, де нещодавно побувала. За словами Ярослави, Країна вразила її тим, що у них скрізь і в усьому дефіцит, порожні прилавки в магазинах і немає навіть ліків в аптеках.
"Відпочивала, надихалася, дізнавалася країну, культуру. Я там вперше була, дуже цікава країна. Це взагалі інший світ", - поділилася своїми враженнями Slavia.
Галкін засвітив, як виросли їх з Пугачовою діти: "Ліза хороша, але Гарік..."
Олімпійський чемпіон Беленюк поділився рідкісним фото з мамою і довів до сліз: "Сильні слова"
Переможець "Майстер Шеф", який покинув Україну, розкрив, чому відмовився від участі в новому сезоні: "Так, мене звали..."
Тіло знаменитого актора було знайдено в магазині, колеги висловлюють співчуття: подробиці
Улюблениця Вакарчука Соловій назвала свій топ українських артистів: немає ні Тіни Кароль, ні Каменських
Нагадаємо, "Це нормально?": екс-дружина Dzidzio в екстремальному міні поміркувала про кохання.
Як повідомляла Politeka, Екс-дружина DZIDZIO Slavia після відпочинку на Кубі похвалилася новою радістю: відео.
Також Politeka писала, що Екс-дружина DZIDZIO Slavia показала, як покращала після відпустки на Кубі: фото крупним планом.