Відома співачка і колишня дружина виконавця і шоумена Dzidzio Slavia розповіла, як відпочивала на Кубі і що її вразило найбільше.

Як повідомляє Politeka.net, відома співачка Slavia (Ярослава Притула), яка є колишньою дружиною виконавця і шоумена Dzidzio (Михайло Хома), прийшла на одну з радіостанцій презентувати свою нову пісню. В ході обговорення з ведучим Ярослава розповіла про свій недавній відпочинок на Кубі. Відео зі студії вона опублікувала у своєму Instagram.

Так, Slavia розповіла, що вже пережила розлучення з чоловіком і налагодила своє життя, тепер вона поглинена творчістю. Також дівчина згадала, що їй вдалося налагодити стосунки з колишнім чоловіком Dzidzio.

Також артистка поділилася своїми враженнями від відпочинку на Кубі, де нещодавно побувала. За словами Ярослави, Країна вразила її тим, що у них скрізь і в усьому дефіцит, порожні прилавки в магазинах і немає навіть ліків в аптеках.

"Відпочивала, надихалася, дізнавалася країну, культуру. Я там вперше була, дуже цікава країна. Це взагалі інший світ", - поділилася своїми враженнями Slavia.

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