Как передает Politeka.net, Виктория Смеюха является экс-участницей группы "НеАнгелы". Как известно, недавно у неё был конфликт с бывшей коллегой Славой Каминской, она заявила, что та её унижала. На этот раз Смеюха опубликовала новое видео на своей странице в Инстаграм. На кадрах певица поет под аккомпанемент своего отца.

"Хочу приоткрыть завесу тайны и поделиться редким моментом своей жизни, когда я пою в школьных стенах новую песню "Говори что хочешь" под аккомпанемент талантливого музыканта, любимого папочки.

Я выросла в атмосфере творчества и гармонии, наверное оттого и выбор профессии был предрешён еще до моего рождения.

Счастье - это мир и согласие в семье. Поддержка близких в трудные периоды жизни бесценна, и как же приятно разделять с ними сладость новых побед и свершений. Все только начинается!", — выдала Виктория Смеюха.

Поклонники оставили множество комментариев под публикацией: "Как мило", "Класс", "До слёз", "Красивый дуэт", "Это можно слушать вечно", "Красавица😍 умница, талантище!", "Класс, все талантливые в семье", "Бесподобный дуэт дочери с папой!", "Браво", "Вика, это просто прекрасно!", "Браво папа! Дочка у вас", "Вика у Вас божественный голос! А я хочу перестать влюбляться..."

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