Как передает Politeka.net, Виктория Смеюха является популярной исполнительницей, начавшей сольню карьеру после распада группы "НеАнгелы". Виктория приступила к ативной работе над своими будущими композициями и продолжает интриговать обновленными образами на концертах.

После очередного выступления с исполнительницей успели пообщаться многие поклонники. Среди них был и один из участников второго сезона "Холостячки" со Златой Огневич. Так, Плахотнюк Олег не смог сдержать эмоций по поводу встречи с артисткой, за творчеством которой следит еще с 2007 года.

«Я ответственно заявляю, что являюсь фанатом Вики Смеюхи с 2007 года. Первый концерт в 2007 году был в Одессе (Ибица). Мы даже как-то виделись на Чемпионате Европы по футболу в 2012 году. Короче, растерялся я прилично» - рассказал мужчина под кадрами.

Также Смеюха в новых сторис Инстаграм певица блеснула идеальной фигурой в мокром черном платье, вспоминая свой отдых на Мальдивах.

Демонстрируя мокрые прелести, Виктория Смеюха решила раскрыть секрет успеха у мужчин.

"В течение жизни мне часто делали комплименты по поводу моей улыбки се**уального голоса. А также я считаю, что у меня привлекательная фигура", - написала певица.

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