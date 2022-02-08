Известная певица Виктория Смеюха из "НеАнгелов" рассказала, как ей изменил возлюбленный и как он узнала об этой ситуации.

Как сообщает Politeka.net, известная украинская певица Виктория Смеюха, которая вместе со Славой Каминской 15 лет работала в группе "НеАнгелы", а теперь начала сольную карьеру, рассказала об измене любимого. Фрагмент этого интервью в своем Instagram опубликовал ведущий Слава Демин.

В ролике Демин, который ранее брал интервью у Виктории, спросил у нее об измене любимого человека. Оказалось, что певица была в отношениях и даже речь шла о свадьбе, однако, бойфренд изменил ей с ее же фанаткой.

"Из соцсетей. Как это произошло. Я была на гастролях тогда. Я увидела, что прислали мне какое-то фото. И так и спросили: "Это не ваш?". Да, я думаю, что это девушка, с которой он изменил", - рассказала Смеюха.

Ведущий Слава Демин предположил, что возможно фанатка это сделала специально, на что Вика отметила, что у нее такие мысли тоже были.

Напомним, Смеюха из "НеАнгелов" кардинально сменила имидж и рассказала о своем бойфренде: "Хочется...".

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