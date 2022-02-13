Как сообщает Politeka.net, актеры «Дизель шоу» показали постановку на тему клуба знакомств. Фрагмент выступления опубликовали на официальной странице студии в соцсети Instagram в преддверии Дня всех влюбленных. (Чтобы посмотреть ролик – проскролльте вниз)

«В клубе знакомств «Кому за 30» собралась гремучая смесь - шесть совершенно разных людей – бабка, девственник-ботан, красотка с детьми, дед-извращенец и Клавдия Кадык. Всех их объединяет одно желание - найти свою половинку. Какие требования у партнёров друг к другу? И уйдет ли кто-то в паре?», - говорится в сообщении.

Персонажей в этот раз сыграли Виктория Булитко, Евгений Никишин, Яна Глущенко, Евгений Сморигин, Сергей Писаренко, Мария Грицук и Евгений Гашенко.

Поклонники «Дизель шоу» оценили постановку.

«Этот номер просто убойный, молодцы ребята», «Класс», - пишут в комментариях.

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