Как передает Politeka.net, Виктория Булитко является известной украинской актрисой и звездой юмористического проекта "Дизель шоу". На этот раз актриса опубликовала новое фото на своей странице в Инстаграм. На кадрах Виктория Булитко примерила на себя свой образ Оли из сериала "Папаньки". На ней шикарное облегающее платье красного цвета и парик коричневого цвета (чтобы посмотреть все фото, доскролльте до конца страницы).

"Смотрели вчерашние серии "Папанек"?

Как думаете, чем закончится история Никиты и Оли?", — спросила Виктория Булитко.

Поклонники оставили множество комментариев под публикацией актрисы: "Оля, самая мудрая женщина из всех героев", "Еще не видел", "Продолжения хотим", "Ждем 5 сезон", "Красотка", "Замечательный сериал", "Очень эмоциональные серии", "Викулик ты молодец, правильно так и надо делать!)", "Прекрасна как весенний цветок тюльпана, вот вот раскрывшийся после холодной зимы", "Просто вау", "Не знаю как кончится история, но Леди ин Ред покорила мое сердце!😘😘😘 Красиво".

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