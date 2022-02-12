Как сообщает Politeka.net, на странице проекта "Дизель шоу" в Instagram опубликовали забавный фрагмент нового выпуска ситкома "Выжить любой ценой", в котором сыграли роли актеры студии. Так, забавная роль досталась комику Евгению Сморыгину, который еще и на украинском языке заговорил.

В ролике Евгений появился в образе старого бородатого деда, который залез в джакузи с густой белой пеной и лепестками роз. И его в этом джакузи как будто застукали другие персонажи ситкома, среди которых Виктория Булитко, Яна Глущенко и Егор Крутоголов.

В подписи к публикации говорится: "Наши герои могут красиво отдыхать и расслабляться. И доказывает это наш дед в исполнении Евгения Сморыгина. В новом сезоне ситкома "Выжить любой ценой" он и не такое будет исполнять! Хотите увидеть все своими глазами? Тогда не пропустите премьеру уже 25 февраля в 22:50 на канале ICTV и нашем ютуб-канале".

Напомним, Сморыгина из "Дизель шоу" "похоронили" раньше времени, юморист показал доказательство: "Земля мне пухом".

Как сообщала Politeka, Звезда "Дизель шоу" Булитко кардинально сменила образ ради роли в сериале: "Леди ин Ред".

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