Так, недавно состоялась премьера четвертого сезона сериала "Папаньки" производства "Дизель шоу". Главные роли в нем по-прежнему исполняют Егор Крутоголов, Евгений Сморигин, Андрей Фединчик и Евгений Гашенко. По сюжету, четверо друзей живут в одном дворе столичной многоэтажки. Их объединяет важная тема – воспитание детей.

На официальной страничке "Дизель студио" в Инстаграм опубликовали свежее видео с анонсом специальной серии, передает Politeka.net (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз). В частности, серия будет посвящена рассказам "папанек" о "Папаньках",

"Команда «Дизель Студио» расскажет и покажет, как создавался самый семейный и самый смешной сериал о дружбе, любви и приключениях🤗 Наши актёры раскроют эксклюзивные секреты того, что происходило на съёмочной площадке и осталось вне кадра. А ещё откровенно поделятся тем, что на самом деле думают о своих персонажах😉 Не пропустите эту премьеру 13 февраля в 10:00 на нашем ютуб-канале "Папаньки"!", - говорится в анонсе.

"Я буду не против состариться с этим сериалом", - прокомментировал на видео Крутоголов.

Пользователи в предвкушении: "Классный фильм "папаньки" все сезоны. Хочется ещё продолжение папаньков❤️"; "Лучшее шоу🔥".

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