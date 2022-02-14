Популярная украинская певица и кума Дзидзьо Оля Цибульская приоткрыла завесу тайны о своем муже, которого тщательно бережет от глаз публики.

Как пишет Politeka.net, в День всех влюбленных исполнительница решила поделиться интересными фактами о своем избраннике.

Цибульская утверждает, что счастлива в своем браке, однако публично певица ни разу не называла имя своего избранника и не показывала его лицо. Вместе с мужем певица воспитывает сына Нестора. Однако, если фотографиями мальчика артистка с гордостью делится в открытом доступе, то лицо супруга тщательно скрывает на всех снимках, которые попадают в Сеть. Цибульская объясняет, что ее муж не любит публичности.

В новом посте певица решила рассказать о своем избраннике подробнее, все еще не раскрывая его личности. В частности, она призналась, что муж дает ей читать свой директ, часто теряет блокноты, играет на фортепиано лучше нее, помнит все важные даты, «родил сына» вместе с женой, а между рыбой и курицей выберет «кицю».

«Иногда хочется задушить, пальнуть, устроить шторм. Развестись – некогда. Пусть в твоем сердце тоже кто-то гремит, стучит и ворчит», - написала в своем посте Цибульская.

Она также поделилась серией романтичных совместных фото с супругом. По традиции, его лица на них видно не было.

Напомним, резко "постаревшая" Цибульская нашла себе подходящую пару.

Как сообщала Politeka, кума Дзидзьо Цибульская пофасонила в стильном костюмчике, поразив смелыми позами.

Также Politeka писала, что Цибульская перед финалом Нацотбора дала наставление, что самое важное на Евровидении.