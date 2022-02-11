Как сообщает Politeka.net, популярная украинская певица, телеведущая и светская дива Оля Цибульская поделилась в своем Instagram яркими кадрами в необычном образе. Звезда устроила оригинальную фотосессию для которой надела костюм любимого украинского бренда.

Как видно, Оля запечатлена в интересной локации, это похоже на длинный коридор с красными стенами. Она примеряет разные позы с высоким стульчиком и выглядят очень эффектно и уверенно. Перед камерой звезда появилась в стильном пастельном костюме свободного кроя, который ей очень идет. Ее волосы здесь заплетены в длинные косички, а на лице яркий макияж с темной помадой.

В подписи к фотографиям Цибульская написала: "Оцени лук от 1 до 10. Это не оптическая иллюзия! Я действительно в костюме из лимитированной коллекции. Недавно один из моих любимых украинских брендов праздновал свои первые 10 лет! (это очень тонкий намек на то, сколько баллов нужно поставить в комментариях). Я в 10 лет воровала сливы из соседнего двора, а они уже украли сердца миллионов украинок по всему миру. Кисти! Впервые желаю не ваМ, а ваС. В каждый гардероб и каждый шкаф. C днем рождения!".

Напомним, Кума DZIDZIO Цибульская припомнила, как оказалась на вокзале с подушкой в простыне: "Совсем одна".

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