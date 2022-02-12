Так, 36-летняя Ольга Цибульская поделилась у себя в "сториз" в Инстаграм интригующими кадрами, отснятыми в гримерке вместе с давним знакомым и коллегой Виталием Козловским, передает Politeka.net. Сейчас артисты работают над одним и тем же проектом, поэтому нередко выкладывают разные снимки и видео вместе.

«Если будете себя плохо вести, то будете как я сегодня» - шутит Козловкий под фильтром старичка.

«Всегда хотела за Валерку Меладзе выйти замуж. Зацепила огурчика» - шутит Цибульская в ответ и показывает себя под фильтром старушки. Заметно преобразившиеся лица совсем переменились из-за фильтров, добавив артистам к их реальному возрасту много лишних лет, морщин и седины.

Как можно заметить, артисты хорошо проводят время вместе перед очередными съемками проекта, в котором вместе участвуют.

Ранее Цибульская поделилась у себя в "сториз" в Инстаграм кадрами со съемок клипа, в которых было задействовано много людей. Клип создавали в разных локациях и, похоже, даже на вокзале.

"Я приехала домой. Уставшая, но счастливая. Это такое облегчение, когда твои мечты материализируются. Я сегодня смотрела на большую команду людей, которые создавали мой клип, и не верила глазам. Киев. Центр. Бесценные работы 19 века... и все трудятся, чтобы сделать мой клип", - поделилась Цибульская.