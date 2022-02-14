Известная шеф-повар и судья проекта «Мастер Шеф» Ольга Мартыновская отправилась на отдых за границу, но столкнулась с непредвиденными проблемами.

Как пишет Politeka.net, кулинар рассказала о неприятной ситуации, которую она пока так и не решила. Накануне Мартыновская улетела из Украины в Тбилиси. Шеф-повар собиралась отправиться на грузинский горнолыжный курорт в селе Гудаури, однако сейчас ее планы оказались под вопросом.

Как пояснила Мартыновская, дело в том, что авиакомпания потеряла ее багаж.

«Мой багаж не прилетел. А я на лыжный курорт прилетела. Йопт полоса», - пожаловалась кулинар прямо из аэропорта.

Позже она поделилась деталями.

«Два года Олюня собиралась на лыжи. Все никак не получалось…и тут выбралась! Вылетела одна. И что? Знаете, с какими я лыжами осталась? Во!», - грустно произнесла ведущая, демонстрируя свою сумочку.

Мартыновская добавила, что летела прямым рейсом, поэтому ее особенно удивила потеря багажа.

«Как так? Если бы на море хотя бы! Купил купальники, тапочки и готово…а с лыжной одеждой немного сложнее…А может это знак и лыжи просто не мое», - добавила шеф-повар.

Она призналась, что пока не знает, как будет решать эту проблему.

Напомним, "Мастер Шеф" Мартыновская дала необычный рецепт ко Дню Святого Валентина.

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