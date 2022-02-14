Как пишет Politeka.net, кулинар рассказала о неприятной ситуации, которую она пока так и не решила. Накануне Мартыновская улетела из Украины в Тбилиси. Шеф-повар собиралась отправиться на грузинский горнолыжный курорт в селе Гудаури, однако сейчас ее планы оказались под вопросом.
Как пояснила Мартыновская, дело в том, что авиакомпания потеряла ее багаж.
«Мой багаж не прилетел. А я на лыжный курорт прилетела. Йопт полоса», - пожаловалась кулинар прямо из аэропорта.
Позже она поделилась деталями.
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«Два года Олюня собиралась на лыжи. Все никак не получалось…и тут выбралась! Вылетела одна. И что? Знаете, с какими я лыжами осталась? Во!», - грустно произнесла ведущая, демонстрируя свою сумочку.
Мартыновская добавила, что летела прямым рейсом, поэтому ее особенно удивила потеря багажа.
«Как так? Если бы на море хотя бы! Купил купальники, тапочки и готово…а с лыжной одеждой немного сложнее…А может это знак и лыжи просто не мое», - добавила шеф-повар.
Она призналась, что пока не знает, как будет решать эту проблему.
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