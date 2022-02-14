Как пишет Politeka.net, новая песня Андрея Данилко, выступающего в сценическом образе Верки Сердючки, вызвала бурную реакцию в соцсетях. 14 февраля артист представил свою первую за 20 лет песню на украинском языке, опубликовав клип на композицию на Youtube (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу вниз).

Как рассказал сам Данилко, песня «Є пропозиція» - композиция о весьма романтичном предложении, в котором есть много граней: и примирение, и «интересные планы на ночь», и надежда на лучшее.

Эта песня станет саундтреком для комедии «Большая прогулка», премьера которой запланирована на 24 февраля. При этом Сердючка не только записала для фильма песню, но и снялась в нескольких эпизодах вместе со своей мамой и музыкальным коллективом.

Под клипом исполнительницы тут же начали появляться комментарии.

«Это будет хитом! Андрей, ты самый лучший артист!», «Такая тёплая, жизнерадостная и солнечная песня! Супер! И наша любимая Веруня, какой мы её помним из детства», «Всем привет. Андрей, Вы как лучик солнышка в темном царстве. Спасибо за валентинку. Будьте здоровы, всех благ», «Андрюша, почему Вас в жюри не было? Совсем всё было не то и жюри к людям не прислушивалось как Вы», «Нормально, свеженько!!! Пейзажи классные!», «Люблю когда музыка отличная», - пишут люди.

Отметим, что ранее многих украинцев расстроило то, что Данилко отказался от места в жюри финала Нацотбора на Евровидение. Мероприятие состоялось 12 февраля. По его итогам было решено, что представлять Украину на музыкальном конкурсе будет Алина Паш.

Напомним, Данилко снова вырядился в Верку Сердючку и вместе с мамой заинтриговал новостью.

Как сообщала Politeka, российский журналист подбодрил Данилко после скандала.

Также Politeka писала, что с Веркой Сердючкой захотели разобраться в Госдуме РФ.