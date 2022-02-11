Украинский музыкант и актер Андрей Данилко, который больше известен под женским сценическим именем Верка Сердючка, поделился с поклонниками новой фотографией.

Как сообщает Politeka.net, 48-летний украинский актер, певец, сценарист, телеведущий, композитор Андрей Данилко, который много лет выступал на сцене в женском образе Верки Сердючки, опубликовал новое фото вместе со своей "мамой" (Инна Белоконь).

"В понедельник!", - коротко написал Андрей Данилко.

Вероятно, Данилко намекнул на премьеру новой комедии с его участием - "Велика прогулянка", ведь он оставил соответствующие хэштеги.

Поклонники написали много комментариев и сделали комплименты Сердючке с мамой.

"Дорогой вы наш дорогой Андрей Михайлович! Вы лучший !!! Любим Вас, Вы наша гордость!!!❤️❤️❤️❤️❤️❤️", "Браво! Наконец! С сентября жду премьеру! 😍 Фото 🔥 Наши красавицы! ❤️ ", "Обожаю 😍❤️👏👏 ", " Жду с нетерпением! 🔥❤️🙌".

Ранее Politeka сообщала, что Цыбульская перед финалом Нацотбора дала наставление, что самое важное на Евровидении: "Сердючка открыла...".

Напомним, что партнер Тины Кароль в жюри Нацотбора на Евровидение-2022 вызвал недоумение у украинцев: "Где Данилко?".

Также Politeka писала, что Данилко в образе Сердючки жестко поставил на место российского пропагандиста Соловьева: "Срочно в аптеку".