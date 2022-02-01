Не утихает шумиха по поводу исполнения Андреем Данилко в образе Верки Сердючки в эфире одного из украинских шоу одной песни.

В исполнении 48-летнего Данилко популярной в TikTok песни "Батько наш Бандера" депутаты Госдумы РФ рассмотрели "противозаконные действия". Так, один из российских депутатов Юрий Синельщиков направил запрос Генеральному прокурору РФ Игорю Краснову письмо с просьбой разобраться. Скрин документа появился в Сети.

В обращении Синельщикова говорится, что "содержание выступления Андрея Данилко направлено на возбуждение ненависти и вражды между народами России и Украины". Также перечислены три статьи Кодекса РФ об административных правонарушениях, которые артист якобы нарушил.

Напомним, Данилко в образе Сердючки спел во время новогоднего концерта "Дизель шоу" песню «Батько наш Бандера». Таким образом артист хотел подбодрить маленькую девочку-зрительницу, которая вынесла ему на сцену букет цветов и казалась чем-то расстроенной. Певец решил сымпровизировать.

Впоследствии Данилко прокомментировал скандал, возникший вокруг его экспромта на сцене. По словам артиста, он не вкладывал в выступление политический или военный подтекст, а всего лишь спел популярную в Сети на тот момент песню.

"Людям нечем заняться, они любят выдумывать и обостряют ситуацию", - заявила Сердючка.

Напомним, DZIDZIO, Никитюк, Цибульская и другие оценили патриотичный порыв Сердючки после скандала: "Правильно делает"

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