Так, Данилко в образе Верки Сердючки решил спеть песню "Батько наш Бандера" на одном из украинских телешоу.
Невзоров заявил, что в восторге от поступка артиста и высмеял реакцию россиян. Видео появилось на собственном ютюб-канеле журналиста.
"Такое мастерство обращения с перцем продемонстрировал артист Данилко, который взял и спел украинскую народную и очень красивую песню "Батько наш Бандера". Как много в России за**иц, в которые этот перец вошел во всю длину", – говорит российский журналист.
Невзоров добавил, что ему весело наблюдать за обиженными россиянами, которые требуют запретить певцу въезд в РФ.
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Напомним, 48-летний Данилко в образе Сердючки спел на "Дизель шоу" песню «Батько наш Бандера».
Таким образом артист хотел подбодрить маленькую девочку-зрительницу, которая вынесла ему на сцену букет цветов и казалась чем-то расстроенной. Певец решил сымпровизировать, но что-то пошло не так.
"Вы кого воспеваете!!! С ума сошли что-ли! Мне нравилось это шоу. Смотрела с удовольствием. Но вспоминать это чудовище это слишком"; "Эта Верка уже старая, ну сколько можно, будьте немного серьезнее..."; "Ну блииин. Зачем так?", - комментировали в Сети.
По его словам, он не следил специально за реакцией пользователей и не видит в этой песне ничего скандального. На момент съемок, а было это в декабре, популярная в TikTok песенка "из интернета", вызвала тогда, наоборот, смех.
Напомним, Верка Сердючка похвасталась украинцам своим новым достижением
Как сообщала Politeka, Данилко вспомнил, какой был "Веркой" десятки лет назад: "Неужели пластика была?"
Также Politeka писала, что Геля из СВ-шоу откровенно рассказала о ссорах и близости с Данилко