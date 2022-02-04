Так, Данилко в образе Верки Сердючки решил спеть песню "Батько наш Бандера" на одном из украинских телешоу.

Невзоров заявил, что в восторге от поступка артиста и высмеял реакцию россиян. Видео появилось на собственном ютюб-канеле журналиста.

"Такое мастерство обращения с перцем продемонстрировал артист Данилко, который взял и спел украинскую народную и очень красивую песню "Батько наш Бандера". Как много в России за**иц, в которые этот перец вошел во всю длину", – говорит российский журналист.

Невзоров добавил, что ему весело наблюдать за обиженными россиянами, которые требуют запретить певцу въезд в РФ.

Напомним, 48-летний Данилко в образе Сердючки спел на "Дизель шоу" песню «Батько наш Бандера».

Таким образом артист хотел подбодрить маленькую девочку-зрительницу, которая вынесла ему на сцену букет цветов и казалась чем-то расстроенной. Певец решил сымпровизировать, но что-то пошло не так.

"Вы кого воспеваете!!! С ума сошли что-ли! Мне нравилось это шоу. Смотрела с удовольствием. Но вспоминать это чудовище это слишком"; "Эта Верка уже старая, ну сколько можно, будьте немного серьезнее..."; "Ну блииин. Зачем так?", - комментировали в Сети.

По его словам, он не следил специально за реакцией пользователей и не видит в этой песне ничего скандального. На момент съемок, а было это в декабре, популярная в TikTok песенка "из интернета", вызвала тогда, наоборот, смех.

Напомним, Верка Сердючка похвасталась украинцам своим новым достижением

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