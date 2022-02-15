Проигравший на Нацотборе на "Евровидение-2022" Kalush выдвинул требования к организаторам конкурса, чтобы они опубликовали результаты зрительского голосования.

Как передает Politeka.net, недавно состоялся Национальный отбор на "Евровидение-2022". Как известно, победу одержала Алина Паш с песней "Тіні забутих предків", и теперь будет представлять Украину на международном конкурсе.

Группа "Kalush Orchestra" заявила о том, что не признает своего поражения и они решили обратиться в суд и подать иск. Kalush признался Осадчей, почему они приняли такое решение.

"У нас реально претензии к "Cуспільному". Мы хотим увидеть голоса зрительских симпатий и понять, какие они. Если бы там было всё честно, то они бы нам просто показали эту карточку", — заявил Kalush.

"Они фамильярно просто закрыли перед носом дверь, куча охранников, просто закрыли и всё. Мы стояли, долго ждали, и вышел какой-то человек, держит в руках конверт и нам не дает...Они никак не шли на контакт", — рассказал певец.

Это произошло поскольку группа "Kalush" считает, что по результатам зрительских симпатий они одержали победу.

"Человек, который говорил эти результаты, два раза ошибся, на экран ничего не вывели, они несколько раз пересчитывали, пару раз сказали разные начинки. Оно уже максимально не чисто...И мы видим реакцию людей, все кричали "Kalush". У нас правда лучший номер", — заявил Kalush.

Также, Kalush заявил, что они не будут отступать и доведут дело до конца и выяснят, насколько результат был справедливым.

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