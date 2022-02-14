Известный украинский телеведущий Владимир Остапчук, который вел шоу "Маска" и "Співають всі", в своем Instagram опубликовал видео, на котором спародировал Нацотбор.

Как сообщает Politeka.net, в своем Instagram известный украинский телеведущий Владимир Остапчук, который вел шоу "Маска" и "Співають всі", часто делится с поклонниками личными фото и видео.

На этот раз Владимир Остапчук опубликовал видеоролик, в котором спародировал Тимура Мирошниченко, который объявлял результаты Национального отбора на Евровидение-2022.

"Коротко о Национальном отборе на Евровидение", - коротко написал Остапчук.

Видеоролик прокомментировала певица Оля Полякова: " 😂😂😂 я не видела, но мне понравилось))))".

Также свою реакцию оставил Виталий Козловский: "😂Ржака👏".

А также участник Нацотбора Антон Вельбой: "Сильнейший 😂 ".

Напомним, что ведущими Нацотбора-2022 стали Тимур Мирошниченко и Маша Ефросинина.

Владимир, который в свое время был ведущим Национального отбора на Евровидение, спародировал подсчет баллов. Дело в том, что Тимур Мирошниченко сначала назвал одни баллы, потом другие, а потом результаты вообще пришлось считать на листке. Эту ситуацию и высмеял Владимир Остапчук.

"Позор отбору", " Испанский стыд а не отбор 🤦‍♀️", "Как классно повторил 😂😂,но почему-то плакать хочется😢😢😢😢", - прокоментировали украинцы.

Так, победу одержала Алина Паш, но группа KALUSH, которая занял второе место, назвал результаты сфальсифицированными.

Ранее Politeka сообщала, что Kalush пригрозили организаторам Нацотбора на "Евровидение", гремит скандал: "Встретимся в суде?".

Напомним, что Нацотбор на Евровидение 2022 обернулся скандалом, организаторам пригрозили судом: появилось видео.

Также Politeka писала, что ведущая Нацотбора на Евровидение 2022 Ефросинина поразила видом в платье с разрезом: кадры из гримерки.