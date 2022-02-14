Как сообщает Politeka.net, в своем Instagram известный украинский телеведущий Владимир Остапчук, который вел шоу "Маска" и "Співають всі", часто делится с поклонниками личными фото и видео.
На этот раз Владимир Остапчук опубликовал видеоролик, в котором спародировал Тимура Мирошниченко, который объявлял результаты Национального отбора на Евровидение-2022.
"Коротко о Национальном отборе на Евровидение", - коротко написал Остапчук.
Видеоролик прокомментировала певица Оля Полякова: " 😂😂😂 я не видела, но мне понравилось))))".
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Также свою реакцию оставил Виталий Козловский: "😂Ржака👏".
А также участник Нацотбора Антон Вельбой: "Сильнейший 😂 ".
Напомним, что ведущими Нацотбора-2022 стали Тимур Мирошниченко и Маша Ефросинина.
Владимир, который в свое время был ведущим Национального отбора на Евровидение, спародировал подсчет баллов. Дело в том, что Тимур Мирошниченко сначала назвал одни баллы, потом другие, а потом результаты вообще пришлось считать на листке. Эту ситуацию и высмеял Владимир Остапчук.
"Позор отбору", " Испанский стыд а не отбор 🤦♀️", "Как классно повторил 😂😂,но почему-то плакать хочется😢😢😢😢", - прокоментировали украинцы.
Так, победу одержала Алина Паш, но группа KALUSH, которая занял второе место, назвал результаты сфальсифицированными.
Ранее Politeka сообщала, что Kalush пригрозили организаторам Нацотбора на "Евровидение", гремит скандал: "Встретимся в суде?".
Напомним, что Нацотбор на Евровидение 2022 обернулся скандалом, организаторам пригрозили судом: появилось видео.
Также Politeka писала, что ведущая Нацотбора на Евровидение 2022 Ефросинина поразила видом в платье с разрезом: кадры из гримерки.