Певица Alina Pash, победительница Нацотбора на "Евровидение-2022", прокомментировала скандал, который разгорелся вокруг ее поездок в Россию и оккупированный Крым.

Так, 28-летняя Alina Pash дала интервью Кате Осадчей, фрагмент которого опубликован в Инстаграм, передает Politeka.net (чтобы посмотреть видео, проскролльте вниз).

Певица объяснила свое скандальное фото, на котором позировала на Красной площади в Москве. По словам Alina Pash, сделано оно было в 2017-м году и являлось пранком, то есть насмешкой.

"Люди не поняли пранк… Я хотела показать средний палец всей этой системе, показать, как правильно пишется Kyiv, а не Kiev, и если это не выхватили люди — извините, я так больше не буду делать", - заявила победительница Нацотбора на "Евровидение-2022".

Кроме того, звезда оправдалась за поездку в оккупированный Крым. Alina Pash сообщила, что в 2015-м году действительно была на полуострове - но не выступала, а ездила на автобусе на свадьбу к украинке.

Таким образом, певица заявила, что не нарушала закон.

Во время общения с Осадчей Alina Pash добавила, то, что она поет на украинском языке, лучше всего свидетельствует о ее позиции.

Напомним, организаторы Нацотбора на "Евровидение-2022" выдали официальный ответ по поводу поездок Алины Паш

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