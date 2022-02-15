Как передает Politeka.net, Национальный отбор на "Евровидение-2022" не обошелся без скандалов. На этот раз конфликт возник из-за победы Алины Паш. Группа "Kalush" собрались подать иск в суд из-за того, что им не показали результаты зрительского голосования.

Один из ведущих Нацотбора Тимур Мирошниченко решил рассказать Кате Осадчей, что пошло не так. Во время оглашения результатов, несколько раз совершались ошибки. Он решил объяснить почему.

"На сцене я впервые вижу результаты. То есть нам дают бумагу в концерте, где всё расписано. Там есть порядок выступлений артистов, то есть в таком, в каком они выходили на сцену. И три колонки. Первая это результат голосование судей...Точно также вторая колонка с результатом голосования зрителей", — объяснил Тимур Мирошниченко.

"У меня в ухе есть редактор, который контролирует процесс, который своими руками вбивает это в таблицу. Эта графика тоже готовится за несколько минут, не в прямом эфире. А в прямом эфире набираются эти результаты. То есть когда я озвучиваю, что 2 балла "Our Atlantic" у меня начинается шум в ушах, что 2 балла получают не они, а другие. То есть всё, что у меня есть - это полагаться на редактора", — признался Мирошниченко.

"Я озвучиваю то, что говорят в ухо. Потом, когда пытаются поправить таблицу в прямом эфире, то она просто глючит. Это невозможно сделать очень быстро, поэтому она вылетела до окончания. А винят меня, и теперь думают, что именно я тот человек, который не может с листочка 8 цифр прочитать", — пожаловался Тимур Мирошниченко.

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