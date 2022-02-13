Организаторы Нацотбора на "Евровидение" выступили с заявлением в связи с ситуацией, которая сложилась вокруг Alina Pash.

Как пишет Politeka.net, на Нацотборе на "Евровидение-2022" победила певица Alina Pash. Но так как певица якобы ездила в Крым, в Сети разгорелся скандал. На страничке организаторов нацотбора "Суспільне.Євробачення" появилось официальное заявление в связи со сложившейся ситуацией.

"Об обвинениях в несоответствии участнице Alina Pash требованиям Нацотбора на Евровидение-2022

Общественное проанализировало ряд обвинений: публичных и поступивших в обращениях граждан. Информация, которая приводится в качестве доказательства нарушения требований Нацотбора, не содержит фактов и документов, подтверждающих нарушение финалисткой правил пересечения границы Украины. Язык руководствуется исключительно законом Украины и презумпцией невиновности, пока не доказано обратное.

Общественный вещатель занимает патриотическую позицию и всегда принципиален по поводу недопустимости сотрудничества с РФ, страной-агрессором. Выявление нарушений условий участия в Нацотборе уже становилось причиной отстранения участников, и здесь не могло быть исключений. Правила одинаковы для всех и остаются прежними.

Обязанность Общественного — выбрать исполнителя, который представит не только собственный талант, но и всю Украину на международном конкурсе, так что Общественный вещатель Украины не имеет морального права представлять исполнителей, которые продолжают вести концертную деятельность в России или поддерживают российскую власть, выступают на событиях. организованных РФ. Законодательно таких ограничений государство Украина не ввело, однако вещатель по собственной инициативе добавил такие ограничения в правила Нацотбора.

Общественное вместе с производителем Нацотбора «Френдс О ТВ» разработало анкеты, представленные на участие в Национальном отборе, на их соответствие требованиям, предусмотренным Правилами национального отбора. В частности, Общественное обратилось в Государственную пограничную службу Украины, однако получило ответ, что данные о пересечении границы являются конфиденциальными.

Мы обратились к участнице Alina Pash с просьбой предоставить соответствующие документы и получили от команды участницы документ относительно пересечения границы с Крымом со стороны Украины от ГЦОСИ Государственной пограничной службы Украины, что свидетельствует об отсутствии нарушений при пересечении границы.

Команда Общественного надеется на объединение сообщества фанатов конкурса и поддержку на международном этапе, ведь независимо от того, за кого мы болеем на Национальном отборе, в мае на Евровидении мы будем все болеть за Украину", - было написано в заявлении.

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