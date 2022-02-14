Бывшая директор культовой украинской певицы Софии Ротару Ольга Коняхина рассказала о непростом характере звезды и ее отношениях с алкоголем.

Как сообщает издание "Стархит", своими откровениями экс-концертный директор Ротару поделилась в программе «Новые русские сенсации» на российском телеканале НТВ.

Коняхина проработала с Ротару десять лет и за это время успела хорошо узнать певицу, а также понаблюдать за ней в самых разных ситуациях. Женщина признается, что артистка не всегда вела себя образцово: из-за плохого настроения она легко могла унизить человека.

Ситуация усугублялась, если певица употребляла алкоголь, утверждает Коняхина. По словам женщины, из-за этого Ротару пила только в кругу семьи. Коняхина отметила, что под воздействием горячительных напитков певица становилась агрессивной и чересчур откровенной.

Экс-директор звезды добавила, что певица отнюдь не брезговала крепким алкоголем несмотря на то, что публично заявлял ее сын.

Коняхина также утверждает, что Ротару якобы скрывала свои доходы, получая деньги только наличными и только в долларах.

Она добавляет, что все эти договоренности совершались только устно: никто не подписывал никаких бумаг с певицей.

Стоит отметить, что Коняхина только недавно вышла на свободу после отбывания тюремного заключения. Дело в том, что Ротару обвинила концертного директора в махинациях с деньгами, которые Коняхина брала в качестве предоплаты за концерты.

Коняхина не скрывает, что считает свое наказание несправедливым, и теперь хочет отомстить за него певице.

«Я не хочу больше молчать, я считаю, Ротару сломала мне жизнь, потому что муж ушел, квартиру потеряла, статус потеряла, долги остались — выкарабкиваться сложно», - заявила женщина.

Напомним, София Ротару с челкой и в красном плаще впечатлила внешностью.

Как сообщала Politeka, единственный сын Софии Ротару заставил украинцев глотать слюнки.

Также Politeka писала, что Ротару раскрыла свой диагноз, о котором молчала, Максим Галкин не остался в стороне.