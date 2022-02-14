Как сообщает издание "Стархит", своими откровениями экс-концертный директор Ротару поделилась в программе «Новые русские сенсации» на российском телеканале НТВ.
Коняхина проработала с Ротару десять лет и за это время успела хорошо узнать певицу, а также понаблюдать за ней в самых разных ситуациях. Женщина признается, что артистка не всегда вела себя образцово: из-за плохого настроения она легко могла унизить человека.
Ситуация усугублялась, если певица употребляла алкоголь, утверждает Коняхина. По словам женщины, из-за этого Ротару пила только в кругу семьи. Коняхина отметила, что под воздействием горячительных напитков певица становилась агрессивной и чересчур откровенной.
Экс-директор звезды добавила, что певица отнюдь не брезговала крепким алкоголем несмотря на то, что публично заявлял ее сын.
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Коняхина также утверждает, что Ротару якобы скрывала свои доходы, получая деньги только наличными и только в долларах.
Она добавляет, что все эти договоренности совершались только устно: никто не подписывал никаких бумаг с певицей.
Стоит отметить, что Коняхина только недавно вышла на свободу после отбывания тюремного заключения. Дело в том, что Ротару обвинила концертного директора в махинациях с деньгами, которые Коняхина брала в качестве предоплаты за концерты.
Коняхина не скрывает, что считает свое наказание несправедливым, и теперь хочет отомстить за него певице.
«Я не хочу больше молчать, я считаю, Ротару сломала мне жизнь, потому что муж ушел, квартиру потеряла, статус потеряла, долги остались — выкарабкиваться сложно», - заявила женщина.
Напомним, София Ротару с челкой и в красном плаще впечатлила внешностью.
Как сообщала Politeka, единственный сын Софии Ротару заставил украинцев глотать слюнки.
Также Politeka писала, что Ротару раскрыла свой диагноз, о котором молчала, Максим Галкин не остался в стороне.