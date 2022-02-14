Артистка, которую называют самой богатой певицей Украины, поделилась новым постом в своем Инстаграм, передает Politeka.net. Последние недели выдались для Камалии не самыми удачными: сначала певица долго и тяжело болела, а позже оказалась в центре скандала после того, как стилистка обвинила звезду и ее команду в невыплате денег за проделанную работу.
Однако, Камалия явно не дает неприятностям испортить ей праздник. Так, в новом посте певица показала романтичное фото, на котором позировала со своем мужем, миллиардером Мохаммадом Захуром, в окружении множества шариков в виде сердечек.
«В День святого Валентина мы с мужем поздравляем пары всех возрастов! Пусть этот день для одних станет прекрасным началом долгих отношений, а для других – отличным их продолжением!», - обратилась к поклонникам Камалия.
Она пожелала влюбленным украинцам ценить друг друга и проявлять свои чувства как можно чаще.
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На снимке знаменитость позировала в элегантном платье горчичного оттенка, а ее супруг - в оранжевом пиджаке. Пара улыбалась и выглядела счастливой.
Напомним, самая богатая певица Украины высказалась после скандала со стилистом.
Как сообщала Politeka, самая богатая певица Украины Камалия влипла в скандал из-за денег.
Также Politeka писала, что самая богатая певица Украины после затяжной болезни показала свою семью.