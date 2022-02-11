Как пишет Politeka.net, Камалия - популярная артистка, которая замужем за мужем-миллиардером Мохаммадом Захуром, благодаря чему ее называют самой богатой певицей Украины. Звезда недавно сотрудничала со стилисткой Софией Неведомой, которая у себя на страничке в Инстаграм рассказала, что ей не заплатили за ее работу.
"Всем привет! Прошу о помощи!
Не думала, что меня коснется такая тема, но помимо всяких несправедливостей в нашей сфере и каких-то не покрытых расходников костюмов, транспорта, заниженных гонораров, за что я всегда молчала лишь бы сделать визуально хорошо - мне теперь тупо не отдают деньги. Камалия за мою работу на клипе и моей швеи и наше потерянное время", - написала стилист.
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"При том, что со мной сторговались еще на 100$ и в итоге они должны были мне всего 500$, - рассказала София в сторис.
Камалия на своей страничке прокомментировала ситуацию:
"Скажу честно: новостная лента сегодня расстраивает и меня лично, и мою команду, и моих близких людей. Стилиста, с которой я действительно сотрудничала в конце прошлого года на съемках клипа, привлек к работе продакшн. Мне нужно время, чтобы разобраться в сложившейся ситуации и последовавшими в мою сторону обвинениями. После чего буду готова дать официальный ответ. Прошу никого не беспокоится. Если я, не дай Бог, кому-то что-то должна - я верну", - написала звезда.
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