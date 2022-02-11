Как пишет Politeka.net, Камалия - популярная артистка, которая замужем за мужем-миллиардером Мохаммадом Захуром, благодаря чему ее называют самой богатой певицей Украины. Звезда недавно сотрудничала со стилисткой Софией Неведомой, которая у себя на страничке в Инстаграм рассказала, что ей не заплатили за ее работу.

"Всем привет! Прошу о помощи!

Не думала, что меня коснется такая тема, но помимо всяких несправедливостей в нашей сфере и каких-то не покрытых расходников костюмов, транспорта, заниженных гонораров, за что я всегда молчала лишь бы сделать визуально хорошо - мне теперь тупо не отдают деньги. Камалия за мою работу на клипе и моей швеи и наше потерянное время", - написала стилист.

"При том, что со мной сторговались еще на 100$ и в итоге они должны были мне всего 500$, - рассказала София в сторис.

Камалия на своей страничке прокомментировала ситуацию:

"Скажу честно: новостная лента сегодня расстраивает и меня лично, и мою команду, и моих близких людей. Стилиста, с которой я действительно сотрудничала в конце прошлого года на съемках клипа, привлек к работе продакшн. Мне нужно время, чтобы разобраться в сложившейся ситуации и последовавшими в мою сторону обвинениями. После чего буду готова дать официальный ответ. Прошу никого не беспокоится. Если я, не дай Бог, кому-то что-то должна - я верну", - написала звезда.

Фанаты посттавили десятки лайков и начали активно обсуждать тему:

"К сожалению, в творческих кругах о вас уже давно ходят слухи, как о богатом, жадном человеке, который любит, чтобы с ним работали за бесплатно, или за три копейки. Эта история этому еще одно доказательство", "Вы никому ничего не должны, Вы должны себе и своей семьи быть счастливыми!", "Достойный ответ. Удачи Вам в решении ситуации!", "Камалия, верь в себя, я думаю всё будет хорошо, ты сильная", "вау, Камалия, вы такая крутая, верните деньги стилисту", "Будьте добры отдайте деньги(", "Дно", "У Софии в сторис скриншоты переписки, где вы ее сами просите о стилизации", " смешно...позорище....!!! что для вас 500 баксов? чтоб так полоскали имя на всю страну....заплатите то, что должны и не позорьтесь!"

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