Известная певица Камалия, которая уже много лет замужем за богатым бизнесменом Мохаммадом Захуром, попала в скандал из-за неоплаты услуг стилистки Софии Неведомой.

Певица Камалия, которая недавно выздоровела после флуроны, сразу попала в скандал со стилисткой, пишет Politeka.net. Стилистка София Неведомая в своем Инстаграм рассказала детали неприятной ситуации.

По словам девушки, ее пригласили поработать на нескольких клипах артистки, и в результате было пошито два костюма и отработана смена на съемках. За работу Софии Неведомой обещали 500 долларов, но в итоге она получила 100. Стилистке обещали заплатить остальную сумму, но так этого и не сделали.

"Не оплатили до сих пор", - возмущается девушка.

Девушку игнорировали, отметив, что ее швея не получит оплату. Однако последняя потратила свои деньги на расходники для костюмов, а это не учитывается и оправдывается тем, что стилистка и швея не сдали работу вовремя. В ответ София Неведомая аргументирует нарушение сроков тем, что Камалия каждый месяц либо ездила на отдых, либо болела.

Стилистка отмечает, что из-за отсутствия оплаты она не может оплатить аренду квартиры и расплатиться с долгами.

"Меня тупо кормят обещаниями с декабря месяца. Моя швея перешивала два костюма за 300 долларов, вкладывая свои расходники", - написала девушка, добавив скрины переписки.

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