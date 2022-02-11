Певица Камалия, которая недавно выздоровела после флуроны, сразу попала в скандал со стилисткой, пишет Politeka.net. Стилистка София Неведомая в своем Инстаграм рассказала детали неприятной ситуации.
По словам девушки, ее пригласили поработать на нескольких клипах артистки, и в результате было пошито два костюма и отработана смена на съемках. За работу Софии Неведомой обещали 500 долларов, но в итоге она получила 100. Стилистке обещали заплатить остальную сумму, но так этого и не сделали.
"Не оплатили до сих пор", - возмущается девушка.
Девушку игнорировали, отметив, что ее швея не получит оплату. Однако последняя потратила свои деньги на расходники для костюмов, а это не учитывается и оправдывается тем, что стилистка и швея не сдали работу вовремя. В ответ София Неведомая аргументирует нарушение сроков тем, что Камалия каждый месяц либо ездила на отдых, либо болела.
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Стилистка отмечает, что из-за отсутствия оплаты она не может оплатить аренду квартиры и расплатиться с долгами.
"Меня тупо кормят обещаниями с декабря месяца. Моя швея перешивала два костюма за 300 долларов, вкладывая свои расходники", - написала девушка, добавив скрины переписки.
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