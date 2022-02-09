Известная певица Камалия, которая уже много лет замужем за богатым бизнесменом Мохаммадом Захуром, рассказала, как себя чувствует после затяжной болезни.

Камалия не так давно рассказала, что уже несколько недель болеет флуроной - одновременное заболевание коронавирусом и гриппом, пишет Politeka.net. Звезде пришлось лечь в больницу, где ей ставили капельницы и делали ингаляции. У артистки была высокая температура, а также двухсторонняя пневмония и гайморит.

К счастью, певица выздоровела и в новых постах Инстаграм рассказывает о своем самочувствии.

"Наконец-то я уже в строю после затяжной болезни! Желаю всем нам здоровья🙏 Напоминаю, что 16 марта состоится ХI церемония награждения Национальной музыкальной премии", - написала Камалия, подкрепив снимком, где она позирует вместе мужем и дочками, Мирабеллой и Арабеллой.

Публикация быстро собрала сотни лайков и много комментариев.

"С выздоровлением! Берегите себя и будьте здоровы", "Все красивые🔥🔥🔥", "Храни Бог Вас и семью, многая лета❤️❤️❤️", "Камалия, как же вы все хороши! Дай Бог здоровье и благополучие всей Вашей семье!", - написали пользователи Сети.

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