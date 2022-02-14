Как пишет Politeka.net, в День всех влюбленных шоумен и его жена Кристина решили вспомнить о том, как развивались их отношения. На своих страницах в Инстаграм они поделились серией романтичных фото.
Пара познакомилась в 2008 году. Как признавалась Кристина, она еще при первой встрече поняла, что они с Григорием будут вместе. Жена ведущего считает, что это была любовь с первого взгляда.
В своих постах пара показала снимок, сделанный в том году. На нем Решетник и его жена еще совсем молодые.
Также пара показала фото, которое они использовали для свадебных приглашений. Пара поженилась 10 октября 2010 года.
Болезнь настигла Таисию Повалий с сыном: "Мы с Денисом, к огромному сожалению..."
Победитель "Мастер Шеф" Шинкарев показал неприятную сторону жизни в США: "Вот вам, ребята, Америка"
"Маечка маловата": Каменских с прелестями напоказ смутила новым фото
Не стало звезды советского кино, печальную весть скрывали два месяца: "Она была голосом детства"
"Она стала терять сознание": сын рассказал о последних днях жизни звезды советских фильмов
Следующие снимки показывали, как развивались их отношения, и как менялись они сами с течением времени.
«Вместе навсегда. С Днем Святого Валентина, любовь моя», - подписала пост со снимками Кристина.
Поклонники пары не смогли пройти мимо.
«Самые прекрасные! Вы - это синоним слова любовь», «Неверояно красивая пара! Просто пример для подражания», «Кристина не изменилась, а Гриша вырос», «С годами все лучше и лучше. а любовь ваша все крепче становится», - пишут люди.
Напомним, жена ведущего "Холостяка" Решетника раскрыла секрет их многолетнего брака.
Как сообщала Politeka, ведущий "Холостяка" Решетник с женой решили отдохнуть без детей.
Также Politeka писала, что жена ведущего "Холостяка" Решетника похвасталась видом в необычном наряде.