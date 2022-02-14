Ведущий шоу «Холостяк», «Холостячка» и других известных украинских проектов Григорий Решетник показал себя в молодости на романтичных фото из семейного архива.

Как пишет Politeka.net, в День всех влюбленных шоумен и его жена Кристина решили вспомнить о том, как развивались их отношения. На своих страницах в Инстаграм они поделились серией романтичных фото.

Пара познакомилась в 2008 году. Как признавалась Кристина, она еще при первой встрече поняла, что они с Григорием будут вместе. Жена ведущего считает, что это была любовь с первого взгляда.

В своих постах пара показала снимок, сделанный в том году. На нем Решетник и его жена еще совсем молодые.

Также пара показала фото, которое они использовали для свадебных приглашений. Пара поженилась 10 октября 2010 года.

Следующие снимки показывали, как развивались их отношения, и как менялись они сами с течением времени.

«Вместе навсегда. С Днем Святого Валентина, любовь моя», - подписала пост со снимками Кристина.

Поклонники пары не смогли пройти мимо.

«Самые прекрасные! Вы - это синоним слова любовь», «Неверояно красивая пара! Просто пример для подражания», «Кристина не изменилась, а Гриша вырос», «С годами все лучше и лучше. а любовь ваша все крепче становится», - пишут люди.

Напомним, жена ведущего "Холостяка" Решетника раскрыла секрет их многолетнего брака.

Как сообщала Politeka, ведущий "Холостяка" Решетник с женой решили отдохнуть без детей.

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