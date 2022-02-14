Как сообщает Politeka.net, в своем Instagram жена ведущего шоу "Холостяк" и "Холостячка" Григория Решетника Кристина часто делится с поклонниками фотографиями и видео, а также рассказывает о своей семье.

Так, накануне Дня влюбленных Кристина Решетник разговорилась о своем браке с Григорием. Григорий и Кристина поженились в 2010 году и за почти 12-летний брак у них родились трое сыновей - Иван, Дмитрий и Александр.

Кристина рассказала, как им удалось прожить так долго вместе и рассекретила, за что любит мужа.

"Мы-семейная пара с опытом. Чем дольше мы вместе, тем больше убеждаемся, что гармоничные правильные отношения - это не только букетно-конфетный период, не только романтические прогулки и совместный отдых. Это - самое главное, быт. Ежедневная работа, от которой невозможно убежать или отказаться. И вот здесь проявляется настоящая любовь и забота", - написала Кристина Решетник.

Ранее Politeka сообщала, что ведущий "Холостяка" Решетник с женой решили отдохнуть без детей: "Это роскошь".

Напомним, что ведущий "Холостяка" Решетник устроил своей жене романтический вечер: "Любимый сказал мне...".

Также Politeka писала, что ведущий "Холостяка" озадачил семейным фото: "Где потеряли самого маленького Решетника?".