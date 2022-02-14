Как сообщает Politeka.net, известная украинская певица и ведущая шоу "Орел и Решка" Мишель Андраде часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звездная красотка выложила в своем профиле очаровательные кадры из новой фотосессии, на которых появилась в смелом образе.
Как видно, на новых снимках Мишель появилась в соблазнительном образе и позах. Она позирует перед камерой в красных кожаных штанах и темной кофточке на молнии, которая оголила плоский живот. Этот наряд только подчеркнул изящную фигурку певицы. Ее волосы собраны в высокий аккуратный хвост, а на лице легкий макияж.
В подписи к фото Андраде написала: "С Днём Святого Валентина ❤️. Всех, всех, всех нас!!!! #много любви и тепла!!!!". Поклонники тут же принялись комментировать снимки и поздравлять красотку в ответ: "С днём Святого Валентина, Мишелька! Пусть в твоём сердце всегда живёт любовь", "Штаны – любовь", "И вас с праздником!", "Пусть твоё сердце никогда не устанет любить − любить искренне, страстно, по-настоящему. И пускай тебя любят ещё больше", "Красотка", "Мишель, ты просто ангел".
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Напомним, Звезда "Орел и Решка" Андраде устроила жаркую тренировку, сняв все на камеру: "После этого пресс горит".
Как сообщала Politeka, Звезда "Орел и Решка" Андраде ненадолго вернулась в Украину и удивила заявлением: "Успела сделать...".
Также Politeka писала, что Звезда "Орел и Решка" Андраде показала лицо до и после макияжа, неожиданные кадры: "Уровень Бог".